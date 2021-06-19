"الابتزاز الإلكتروني" في العراق.. السلطات تكافح وسط صمت الضحايا

2021/06/19 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أنا مجهولة تماما وأستخدم اسما مزيفا على فيسبوك وإنستغرام" تقول رغد (اسم مستعار) التي تسكن في منطقة زيونة ببغداد وتعمل موظفة استقبال في شركة خاصة للطيران منذ عدة سنوات.

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