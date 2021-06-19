رئيس الجمهورية: العراق يعاني من اختناقات سياسية

2021/06/19 | 19:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد رئيس الجمهورية اليوم السبت، ان العراق يعاني من اختناقات سياسية وبحاجة الى حلول خارج المألوف، وامامنا استحقاقات مهمة تتمثل في عقد سياسي جديد والتنمية الاقتصادية، ومواكبة الظروف الجديدة في المنطقة.

واضاف سيادته: ان فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق وكان لها الأثر البليغ في تحقيق الانتصار، ونحن بحاجة الى التوقف عندها ودراستها، وهي تأكيد على أهمية المرجعية الدينية في كونها صمام الأمان لسيادة العراق وامنه.

يتبع....

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