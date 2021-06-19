2021/06/19 | 19:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، انه على حكومة اقليم كوردستان توزيع رواتب الموظفين دون استقطاع وارجاع الاستقطاعات من الرواتب وبأثر رجعي بدءً من 2021/1/1.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس الوزراء الاتحادي صوت بالاجماع، الاسبوع المنصرم، على ارسال المبالغ المالية الى اقليم كوردستان والبالغة 200 مليار دينار، لافتا الى ان على حكومة اقليم كوردستان عليها ان تصرف الاستقطاعات في رواتب الموظفين للاشهر المنصرمة بأثر رجعي.

ونفى ميرزا علمه بموعد وصول المبالغ المالية الى اقليم كوردستان.

وكان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان القرار الذي اصدرته الحكومة الاتحادية حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021 قرارا قانوني ودستوري جداً ولا غبار عليه.

واضاف: ان الحكومة الاتحادية نفذت جميع الفقرات الواردة في قانون الموازنة بتدقيق الواردات والمنافذ الحدودية وكل شيء انتهى وهي الان في مرحلة ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واشار الى ان اي جهة لديها اعتراض على هذا القرار لتذهب الى المحكمة الاتحادية، وحتى ان ذهبت فلن تكون هناك نتيجة لان القرار قانوني ودستوري.

هذا وقرر مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته الاخيرة تسليم 200 مليار دينار عراقي شهريا الى حكومة اقليم كوردستان كحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ارجاع المبالغ المستقطعة من رواتب موظفي الاقليم وبأثر رجعي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: ارجاع المبالغ المستقطعة من رواتب موظفي الاقليم وبأثر رجعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).