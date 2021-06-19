بقيمة 10 ملايين.. الإعلان عن منحة جديدة لذوي الشهداء

2021/06/19 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مؤسسة الشهداء والسجناء

السياسيين عبد الإله النائلي، اليوم

السبت، عن توزيع عشرة ملايين دينار

كمنحة عقارية بين مستحقيها ممن تسلموا

قطعة أرض قريباً.

وقال النائلي في تصريح صحافي، إن "جميع

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