الرئيس صالح: فتوى الجهاد الكفائي انقذت العراق ونحن بحاجة الى التوقف عندها ودراستها

2021/06/19 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق يعاني

من اختناقات سياسية وبحاجة الى حلول

خارج المألوف، وامامنا استحقاقات مهمة

تتمثل في عقد سياسي جديد والتنمية

الاقتصادية، ومواكبة الظروف الجديدة في

المنطقة.

رئيس الج

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