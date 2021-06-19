-16- - نارا حاوي

2021/06/19 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نارا_حاوي "16" مثل السادس عشر من أيلول المجيد الذي أطلقت فيه جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضدّ الاحتلال الاسرائيلي سنة 1982."16" هو عدد سنين غيابك."16" هو عدد السنين الذي انتظرنا فيها محاكمة وعدالة، مدركين أنها لن تأتي بالحقيقة، بل لم يكن لدينا خيار آخر."16" سنة على تسويات سياسية ومساومات على حساب دمائك الطاهرة.جورج حاوي:خافوك فقتلوك، لكنك بقيت حيّاًسيطر الخ ......





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