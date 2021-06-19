هل بدأت الحرب الباردة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/19 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد تعتقد الولايات المتحدة أن هناك 3C تواجه العالم الغربى الآن وهى جائحة كورونا Corona والتغيرات المناخية Climate وثالثة الأثافى وهى الصين China ، وبذلك فهى تحاول التواصل مع الحلفاء الأقوى مثل دول أوروبا واليابان ليجعلوا جميعا الصين هى العدو الأول للغرب وبالتالى تصبح الصين هى العدو الاستراتيجى وعنوان الحرب الباردة القادمة بعد انتهاء الحرب على روسيا ثم الحرب على الإرهاب الإسلامى فى أفغانستان وإيران وال ......





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