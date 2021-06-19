فدعم: موازنة2021 تتضمن تمليك أراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها

2021/06/19 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب حسن فدعم ان موازنة العام الجاري تتضمن تمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها.

وعن تفاصيل الموازنة قال فدعم ان الحكومة وعدت بإرسال الموازنة في الايام المقبلة وهي خالية من التعيينات والمشاريع، مشيرا الى الكشف عن آلاف الإعفاءات الحكومية اليومية بمبالغ طائلة والغائها من خلال اضافة مادة في قانون الاقتراض تشمل الغاء جميع الاستثناءات في الجمارك، في حين أكد فدعم ان الموازنة ستتضمن نقاطا أخرى من شأنها تعضيد موارد الدولة ومن بينها تسليم نفط اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية.

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