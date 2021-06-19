الرئيس صالح: فتوى الجهاد الكفائي كان لها الأثر في تحقيق الانتصار

2021/06/19 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية برهم صالح: فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق وكان لها الأثر البليغ في تحقيق الانتصار، ونحن بحاجة الى التوقف عندها ودراستها، وهي تأكيد على أهمية المرجعية الدينية في كونها صمام الأمان لسيادة العراق وامنه.

رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق يعاني من اختناقات سياسية وبحاجة الى حلول خارج المألوف، وامامنا استحقاقات مهمة تتمثل في عقد سياسي جديد والتنمية الاقتصادية، ومواكبة الظروف الجديدة في المنطقة.

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