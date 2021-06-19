2021/06/19 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات النيابية المبكرة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن “مجلس المفوضين صدق على النظام الذي ينظم الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لهذه الحملات”، لافتة إلى أن “مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن شروط وضوابط نظام الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة first appeared on النور نيوز.

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