الزراعة تحدد اسباب ارتفاع اسعار البيض

2021/06/19 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، السبب الرئيس وراء ارتفاع اسعار بيض المائدة في الأسواق العراقية، فيما أصدرت موقفا جديدا بشأن فتح باب الاستيراد للسيطرة على الأسعار.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح، صحفي إن “غالبية أصحاب الحقول ملتزمون بالتسعيرة التي حددتها وزارة الزراعة وهي 5000 دينار للطبقة، ولكن هنالك …

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