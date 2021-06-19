رئيس الجمهورية يُجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

2021/06/19 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على أهمية أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع العراق وإيران.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن صالح “أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.وجرى خلال الاتصال الهاتفي، …

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