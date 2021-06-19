بريطانيا تتعرض لموجة ثالثة من جائحة كورونا

2021/06/19 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة في بريطانيا، اليوم السبت، أن البلاد تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا مع تسارع برنامج اللقاح لتجاوز انتشار متحور “دلتا” بالمملكة المتحدة.وقال عضو اللجنة البروفيسور […]

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