رئيس الجمهورية: فتوى الجهاد الكفائي هي من انقذت العراق

2021/06/19 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، ان فتوى “الجهاد الكفائي” هي من انقذت العراق، مبينا امامنا استحقاقات مهمة تتمثل في عقد سياسي جديد.وقال صالح في كلمة له، تابعها “المركز […]

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