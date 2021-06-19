2021/06/19 | 19:59 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 07:41 مساءً

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تعرف على اخر التطورات المتعلقة بانتقال مبابي الى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، السبت، عن آخر التطورات المتعلقة بالانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد.



وذكر موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، في تقرير له اليوم، أن "هناك انفراجة مالية حدثت في ريال مدريد بعد رحيل سيرجيو راموس، قد تتيح له ضم مبابي هذا الصيف".



وأضاف، أن "رابطة الليغا ستسمح لريال مدريد برفع قيمة رواتب لاعبيه بنحو 60 مليون يورو، من 414 مليون إلى 473 مليون يورو، وفقًا لمدخرات النادي خلال الموسم الماضي".



وأوضح الموقع، أنه "مع رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد، فإن النادي الملكي سيوفر 21 مليون يورو إجمالي راتب اللاعب، وبالتالي سيتمكن من تقديم 30 مليون يورو لمبابي من أجل التوقيع هذا الصيف".



وبين أن "ريال مدريد ينوي الحفاظ على نفقاته الحالية كما هي، وبالتالي في حالة رحيل أي لاعب سيتم تعويضه بلاعب آخر بنفسه قيمته والراتب الذي يحصل عليه".



واختتم الموقع تقريره قائلا، أن "ريال مدريد سيحاول جاهدًا ضم مبابي هذا الصيف، وفي حالة عدم توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان، سينتظر ويضمه مجانًا الصيف المقبل، وسيتجه لضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هذا الصيف".



هذا وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ريال مدريد يرغب في ضمه خلال الصيف الجاري.

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