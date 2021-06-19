العمال الفلبينيين في السعودية.. وفد رسمي ورسالة إلى الملك سلمان

2021/06/19 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الجمعة، مساعده للشؤون الخارجية، روبرت بورج، إلى السعودية لتعزيز علاقات العمل ورفاهية العمال الفلبينيين في المملكة.

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