باحث بالشأن البايولوجي: استبعد حدوث اصابات بالفطر الأخضر في العراق

2021/06/19 | 20:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح باحث في الدراسات البايولوجية والفايروسات البيئية اليوم السبت، الاختلافات بين العفن الاخضر والعفن الاسود، متوقعا عدم حدوث اصابات بالفطر الاخضر في العراق.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الباحث بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان اول اصابة بالفطر الاخضر او ما يسمى بالعفن الاخضر كانت في الهند، لاحد المصابين مسبقا بفايروس كورونا المستجد.

واضاف: ان الشخص المصاب بكورونا اصيب بنزيف بالانف وكذلك بالحمى، ليتبين انه مصاب بالفطر الاخضر، لافتا الى اصابة رئة الانسان بفايروس كورونا وبنسبة 90% تؤدي الى اصابته بالفطر الاخضر، موضحا في الوقت ذاته، ان المرض هذا يصيب الجهاز التنفسي ويؤثر بشكل مباشر على الرئة والجيوب الانفية، متسببا بالنزيف.

وأكد محي، ان الفطر الاخضر يختلف عن الفطر الاسود لهذا من الضروري اجراء الكثير من الابحاث العلمية لمعرفة الاثار والاعراض قبل الاصابة به، معربا عن اعتقاده بعدم حدوث اصابات بالفطر الاخضر في العراق، كون الاصابة به تأتي في المناطق ذات الاصابة الكثيفة بفايروس كورونا مثل الهند.

هذا وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير قوله: إن "الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها"، مبيناً أن "الفطر الأسود لم ينتقل من الهند الى العراق، وإنما عوامل ظهور هذا المرض نفسها موجودة في العراق ،وهي الأتربة والتلوث من الأتربة، إضافة الى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري ،وخاصة الذين اصيبوا بكورونا".

وأضاف أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود"، مشيراً الى أن "هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة ،فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".

وأكد أن "هذه الفطريات تنتقل الى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان".

PUKmedia خاص

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