رئيس اقليم كوردستان يهنئ الرئيس الايراني الجديد

2021/06/19 | 20:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم، السبت 19 حزيران 2021، إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية بمناسبة انتخابه يوم أمس رئيساً جديداً للجمهورية في إيران.

ففي رسالة وجهها فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني بهذه المناسبة إلى الرئيس رئيسي، وإلى جانب تقديم التهاني والتمنيات بالنجاح في منصبه ومهامه الجديدة، أمل الرئيس نيجيرفان بارزاني تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع جمهورية إيران الإسلامية خلال فترة رئاسة الرئيس رئيسي، على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين أربيل وبغداد وبين طهران في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للجانبين وللمنطقة.

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