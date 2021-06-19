لو لم تكن الفتوى موجودة ماذا سيحصل؟ .. أسئلة السيد أحمد الصافي صفعات للنخب ولأهل القرار !

2021/06/19 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

ما يربو على نيف وعشرين سؤالاً أثارها

ممثل المرجعية الدينية العليا,

والمتولي الشرعي للعتبة العباسية

المقدسة السيد (أحمد الصافي) خلال كلمته

في حفل افتتاح (مؤتمر) فتوى الدفاع

الكفائي الم

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