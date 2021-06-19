2021/06/19 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واعأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 33 متهماً بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة شرطة محافظة واسط نفذت حملة أمنية للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".وأضاف البيان، أن "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على (33) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة الى عدد من المخالفين للقانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تلقي القبض على 33 متهماً في مناطق متفرقة من المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تلقي القبض على 33 متهماً في مناطق متفرقة من المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).