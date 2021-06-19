رئيسي يتعهد بتشكيل حكومة ’ثورية’

2021/06/19 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعهد الرئيس الإيراني الفائز بالانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد، إبراهيم رئيسي اليوم السبت، بتشكيل ما أسماها بـ“حكومة ثورية مناهضة للفساد“.

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وقال رئيسي في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، بعد إعلان فوزه رسميًا بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة من قبل وزارة الداخلية، إنه ”دخل الانتخابات وترشح لها بشكل مستقل، وإن الانتخابات عبرت أمس عن الوحدة القومية والثقة الوطنية بالنفس“.

وأضاف أنه ”سيكون خادما للشعب الإيراني بأسره، حتى للذين لم ينتخبوه، أو الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لأي سبب من الأسباب“.

كما تعهد رئيسي بأن يعمل على توسيع العدالة بوصفها ”المهمة المركزية للثورة الإسلامية“.

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