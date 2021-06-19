جدول مواعيد مباريات ليوث الرافدين في بطولة العرب

2021/06/19 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم“، مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي ستنطلق غداً الأحد في جمهورية مصر العربية.

أدناه جدول المواعيد:

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