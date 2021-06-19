عميل - أكرم شلغين

2021/06/19 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين لم يستطع محسن أن يحتفظ بما سمعه عن صديقه حامد لنفسه بل كان يريد أن يفاتحه بما يتناقله الآخرون عنه وجاء الوقت المناسب حين دعاه الأخير إلى العشاء.



جلسا يأكلان ويتسامران ودب الحماس في حامد فتناول آلته الموسيقية وراح يعزف ويغني...وكلما زادت السهرة ودية كلما كان يغلي محسن لينقل لحامد ما سمعه.



وبعد مضي ساعات أصبح جاهزا للكلام الصريح فقال: هناك مسألة تؤرقني منذ فترة وهي تتعلق بك وترددت في نقلها من قبل وم ......





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