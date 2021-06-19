رئيسي يتعهد بتشكيل حكومة “ثورية”

2021/06/19 | 20:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعهد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بتشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد، مؤكدا أنه سيتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية.وأضاف أنه “لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية”.وتابع قائلا: “سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في […]

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