المالية النيابية تعلن خبرا صادما بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار

2021/06/19 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت اللجنة المالية النيابية، السبت، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما اشارت إلى ان جلسة البرلمان المقبلة لا تتضمن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، عازية ذلك إلى أسباب سياسية.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح لـNRT اليوم، (19 حزيران 2021)، انه "لا توجد فقرة في جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، معللا ذلك إلى "عدم وجود رغبة من بعض الكتل السياسية باستجواب الوزير ومحافظ البنك في الوقت الحالي".

وأوضح الشبكي، ان "هناك ثلاثة اسباب ادت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، منها زيادة الكتلة النقدية في السوق، واموال المضاربين الذين اشتروا الدولار اثناء ارتفاعه في بداية السنة".

وبين: "حيث توقعوا ان يرتفع الدولار اكثر من السعر الحكومي، وبعد ان استقر الدولار حسب سياسة البنك المركزي بدأوا ببث الاشاعات بان الدولار سيرتفع اكثر من السعر الحالي، ليبيعوا مخزون الدولار الذي لديهم".

وأضاف الشبكي، "اما المسألة الاخرى هي بيع الدولار بالسعر الحكومي للمواطنين الراغبين في السفر والعلاج والدراسة خارج البلد، مما ادى الى انخفاض سعر الصرف".

وتابع، ان "الدولار عندما كان بـ117 و118 الف دينار، كان سعر البيع في السوق 124- 125 الف دينار، فمن الطبيعي ان يكون هذا الفرق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والمواطن فلم يحصل ارتفاع قدري".

وأكمل حديثه انه "لا توجد مؤشرات او سياسة لدى البنك المركزي حول اعادة رفع سعر الدولار مرة ثانية"، لافتا إلى انه "في ظل الظروف الحالية اتوقع حدوث ارتفاع طبيعي، (هامش ربح) بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف، فمن غير الممكن ان تبيع الحكومة بـ145 الف دينار والمواطن يأخذه بذات السعر، لا بد ان يكون هناك هامش للربح".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل NRT، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي.

فيما سجلت البورصة خلال افتتاحها صباح هذا اليوم على 148:750 دينار لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار اميركي.

يذكر انه في (19 كانون الاول 2020)، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

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