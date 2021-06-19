2021/06/19 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تقترب وزارة النفط، من ضع اللمسات النهائية على الموديل الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل والمزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل خلال ترؤسه اجتماعات مكثفة في مقر شركة نفط البصرة بمحافظة البصرة وعلى مدى اليومين الماضيين، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “هذه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه عراقي للتعاقد مع شركة توتال العالمية لتنفيذ مشروع ’الغاز المتكامل’ first appeared on النور نيوز.

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