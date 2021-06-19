2021/06/19 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، سعران الاعاجيبي، اليوم السبت، وجود تنسيق أمني مشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لوضع حد للاعتداءات التركية، موضحا ان الاسبوع المقبل سيشهد نقاشات مكثفة بهذا الخصرص.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنسيق أمني “مهم” بين الإقليم وبغداد بهذا الشأن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيق أمني “مهم” بين الإقليم وبغداد بهذا الشأن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيق أمني “مهم” بين الإقليم وبغداد بهذا الشأن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).