معلومات تهم المسافرين.. محافظ واسط يعلن آخر المستجدات في منفذ زرباطية

2021/06/19 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم السبت، اخر المستجدات بشأن فتح المنفذ الحدودي البري بين العراق وايران بعد قرار الأخيرة القاضي بمنح الفيزا السياحية، فيما حددت الجهات المعنية بذلك.

وقال محافظ واسط محمد المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "لغاية اليوم منفذ زرباطية المنفذ الحدودي البري بين العراق وايران لازال مغلقا بوجه المواطنين العراقيين باستنثاء من يحمل فيزا سفر علاجية او للتبادل التجاري".

وأضاف، أن "المواطنين المسافرين لاغراض السياحة لم يسمح لهم بالمرور لغاية الآن"، مبينا أن "هذا الأمر ليس من اختصاص الحكومة المحلية، وإنما ضمن صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة ".

جدير بالذكر إن السفارة الإيرانية قررت واعتبارا من الخميس من الاسبوع الماضي اعادة منح فيز السفر السياحية بعد انقاطع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

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