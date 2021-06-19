سائرون تخشى تفجر

2021/06/19 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون سلمان حسن، اليوم السبت، ان الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، ملزمة بإنهاء ملف الإدارة بالوكالة في مؤسسات الدولة، محذرا من بقاء هذا الأمر ربما يفجر "صراعا سياسيا"، فيما لفت الى أن هناك قوى سياسية لم يسمها تعمل للسيطرة على مؤسسات الدولة لغرض استغلالها انتخابياً.

وقال حسن لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي ملزمة وفق قانون الموازنة بإنهاء ملف الإدارة بالوكالة قبل نهاية الشهر الجاري"، مشددا على أن "هذا الأمر لا يمكن تجاهله، كونه مقر وفق القانون وهو ملزم التطبيق، وعدم تطبيقه يعد مخالفة قانونية ودستورية تحاسب عليها الجهة والشخصية غير المنفذة للقانون".

وأعرب حسن عن "خشيته من حصول صراع سياسي على بعض مناصب الدرجات الخاصة، التي تدار بالوكالة"، محذرا من أن "هذا الصراع يمكن ان يعرقل او يؤخر قضية حسم ملف الإدارة بالوكالة في كل مؤسسات الدولة".

ولفت الى أن "هناك قوى سياسية تعمل من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة، خصوصاً مع قرب الانتخابات البرلمانية، لغرض استغلالها انتخابيا".

وكان مجلس النواب، صوت الأربعاء (31 اذار 2021)، على انهاء المناصب بالوكالة، وذلك ضمن فقرات التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021.

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