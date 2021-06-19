2021/06/19 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن التحالف العربي عن اعتراض 9 طائرات مسيرة جنوب السعودية.وذكر في بيان ان : الدفاعات السعودية،اعترضت عصر السبت، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، ما يرفع عدد المسيرات الحوثية التي تم اعتراضها منذ صباح اليوم إلى 9.واضاف التحالف إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات التي وصفها بالعدائية.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط./انتهى3

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