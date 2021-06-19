رئيس الجمهورية :الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية لتكون المسار السلمي لإصلاح الأوضاع

2021/06/19 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ,ان الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية، ويجب ان تُجرى دون وصاية او قيمومة من احد، لتكون المسار السلمي لإصلاح الأوضاع، وليشعر المواطن ان صوته الانتخابي مُصان ومُمثل بشكل حقيقي في السلطة./انتهى2

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