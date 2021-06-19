صالح: فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق

2021/06/19 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية، فيما اشار إلى أن فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ الع...

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