2021/06/19 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#منى_حلمي قصيدة--------- منى حلمى ------------------- مهداة الى أمى ، نوال السعداوى التى رحلت 21 مارس 2021 وهى على فراش المرض وحيدة ، وبعيدة عن أبنتها منى حلمى ، وابنها عاطف حتاتة --------------------------------------------------------" نوال " أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ ---- ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- نوال - أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منى_حلمي قصيدة--------- منى حلمى ------------------- مهداة الى أمى ، نوال السعداوى التى رحلت 21 مارس 2021 وهى على فراش المرض وحيدة ، وبعيدة عن أبنتها منى حلمى ، وابنها عاطف حتاتة --------------------------------------------------------" نوال " أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ ---- ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- نوال - أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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