- نوال - أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ - منى حلمي

2021/06/19 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي قصيدة--------- منى حلمى ------------------- مهداة الى أمى ، نوال السعداوى التى رحلت 21 مارس 2021 وهى على فراش المرض وحيدة ، وبعيدة عن أبنتها منى حلمى ، وابنها عاطف حتاتة --------------------------------------------------------" نوال " أمى أين أنتِ ؟؟؟؟؟؟؟ ---- ......





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