تحالف الفتح مهنئاً رئيسي: الانتصار الكبير تحقق بمشاركة ملايين الايرانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد

2021/06/19 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد تحالف الفتح، اليوم السبت، بان العهد الرئاسي للرئيس ابراهيم رئيسي، سيكون نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية على خلفية المشتركات التاريخية والدينية.وقال التحالف في بيان، “نتقدم بالتهنئة والتبريك الى الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا بالانتصار الشعبي الكبير الذي تحقق بمشاركة ملايين الايرانيين، وهم يدلون باصواتهم لانتخاب رئيس […]

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