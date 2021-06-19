2021/06/19 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

1048 مشاهدة

علق الامين العام للمقاومة الإسلامية، كتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي، السبت، على فوز ابراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية.

وقال الولائي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 حزيران 2021)، ان "التهنئة بفوز رئيسي هي تهنئة لنهج المقاومة وهزيمة التطبيع.."، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وإبراهيم رئيسي، هو رجل دين محافظ يبلغ من العمر (60 عاما) ويعد من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلابه هناك.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول فصيل مسلح عراقي يعلق بشأن فوز 'رئيسي' بالانتخابات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول فصيل مسلح عراقي يعلق بشأن فوز 'رئيسي' بالانتخابات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).