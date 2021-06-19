2021/06/19 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تفاصيل إنشاء 90 ألف وحدة سكينة في مدينة الصدر.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل إنشاء 90 ألف وحدة سكنية بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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