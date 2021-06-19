الجوية يوسع الفارق مع وصيفه بعد فوزه على السماوة بهدفين نظيفين

2021/06/19 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وسع نادي القوة الجوية الفارق مع ملاحقه ووصيفه الشرطة إلى ثمان نقاط بعد تغلبه على السماوة اليوم بملعبه الوعر بهدفين مقابل لا شيء بمباراة مؤجلة لحساب الجولة 29 التي اوجلت بسبب مشاركة الجوية الآسيوية.

انتهى الشوط الاول سلبيا و بالشوط الثاني استسلم السماوة لضغط الصقور و بالدقيقة 61، افتتح حمادي احمد التسجيل للجوية ليعود محمد علي عبود بالدقيقة 68 و يسجل الهدف الثاني.

بهذا الفوز وصل الجوية للنقطة 69 نقطة بعده الشرطة برصيد 61 نقطة والنجف جمع 60 نقطة.

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