مسرور بارزاني يبحث مع محافظ البنك المركزي العراقي تعزيز التنسيق والتعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي

2021/06/19 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسروربارزاني مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ان , بارزاني استقبل اليوم السبت مخيف وبحث معه سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وإساءة استخدام الأموال في الاعمال غير القانونية وتمويل الإرهاب.وأبدى رئيس حكومة الإقليم,الإستعداد للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي , مؤكدا بأن تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية الدولية".وشدد محافظ البنك المركزي بحسب البيان , على أن البنك المركزي يتعامل مع فرعه في إقليم كردستان، ومقره اربيل ، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بالإشراف على الشؤون المصرفية في الإقليم"./انتهى2

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