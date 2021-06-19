الاثنين المقبل ..نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف فلكيا

2021/06/19 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي ان يوم الاثنين المقبل ..نهاية فصل الربيع وبداية الصيف فلكيًّا.وقال في تصريح صحفي : ستكون الشمس يوم الاثنين متعامدة على الأرض على ما يُعرف بمدار السرطان الذي ينطبق على خط العرض23.44 شمالاً، الذي يمر بدول عربية عدة، منها السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، وليبيا، والجزائر، والمغرب.وأشار إلى : تسميته بالانقلاب الصيفي لأن ميل الشمس ينقلب من الزيادة نحو الشمال إلى الزيادة نحو الجنوب.وفي هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى نقطة في الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى نقطة في الشمال الغربي؛ لهذا يكون في اليوم أطول نهار خلال العام وأقصر ليلة.واوضح هندي أن : بداية الصيف فلكيًّا تختلف عن البداية المناخية؛ فالبداية الفلكية تكون بشكل عام على نصف الكرة الشمالية، بينما المناخية تختلف من منطقة لأخرى، وتبدأ من بدايات حزيران./انتهى3

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