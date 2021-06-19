2021/06/19 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وزيدان يباركان لرئيسي فوزه بالانتخابات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وزيدان يباركان لرئيسي فوزه بالانتخابات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).