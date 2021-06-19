إصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة في كركوك

2021/06/19 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع همر تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة وادي الشاي التابعة لقضاء داقوق في كركوك".

وأضاف المصدر أن الانفجار "اسفر عن اصابة ٣ جنود بجروح مختلفة".

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