تأخر انطلاق مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري بسبب الجمهور

2021/06/19 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجل انطلاق مباراة الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري حامل اللقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن موعدها المحدد عند الساعة الخامسة بعد الظهر في التوقيت المحلي، بسبب توافد أعداد زائدة عن المسموح بها من جماهير أصحاب الأرض.

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