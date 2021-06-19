الكاظمي يتلقى دعوة من رئيسي لزيارة طهران

2021/06/19 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الايرانية.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، يوم السبت، ان الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية ابراهيم رئيسي، وقدم تهانيه بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وأكد الكاظمي خلال الاتصال على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وفي مجال محاربة الإرهاب وبما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وفقا للبيان.

من جانبه عبر الرئيس الإيراني رئيسي عن شكره للكاظمي، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الإسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة إيران في أقرب فرصة.

وكان الكاظمي قد بعث برقية تهنئة إلى رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم.

وجاء في برقية الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني، متمنين لسيادتكم النجاح في مهامكم وللشعب الإيراني الرفاه والازدهار".

وأكد الكاظمي في البرقية "على عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والإيراني، وتطلعه إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين بلدينا لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والاستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة".

PUKmedia

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