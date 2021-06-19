وزارة العمل توجه تحذيراً من التعامل مع هذه الفئة

2021/06/19 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من التعامل مع المعقبين، ممن وصفتهم بـ “ضعاف النفوس”. وقال الوزير عادل الركابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “سبق وأن حذرت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المواطنين كافة من عدم التعامل مع ضعاف النفوس والمعقبين الذين يستغلون حاجة الناس”، مؤكداً …

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