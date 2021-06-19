العمل شمول العاملين بجمع النفايات براتب الرعاية الاجتماعية

2021/06/19 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول العاملين بجمع النفايات براتب الرعاية الاجتماعية.وقال مدير الرصد الميداني في وزارة العمل، سالم تكليف الموسوي، للوكالة الرسمية، إن “عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في الوزارة هو 1.350.000 مستفيد”، لافتاً إلى تشكيل وفد من الوزارة لزيارة مواقع الطمر الصحي في ديالى وشمول النباشة العاملين …

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