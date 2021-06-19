شرطة بابل تعلن القبض على 52 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة

2021/06/19 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، السبت، القبض على 52 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة. وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز قيادة شرطة بابل في غضون الـ ٢٤ ساعة الماضية من إلقاء القبض على ٥٢ مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة، أبرزها جرائم الخطف والسرقة، فضلا عن مخالفات قانونية متنوعة، …

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