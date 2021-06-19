كيف تتخلص من السكري دون أدوية؟.. دراسة حديثة تجيب

2021/06/19 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيمكن أن يتم تخفيف مرض السكري، مما يعني أن مستويات السكر في الدم تنخفض، إلى ما دون نطاق مرض السكري، لمدة ستة أشهر على الأقل دون الحاجة إلى الأدوية، وبالتالي، تتحسن صحتك بشكل كبير.جمع الباحثون الآن أدلة كافية من دراسة "DiRECT" الرائدة (اختصار انجليزي لـ"التجربة السريرية لعلاج مرض السكري)، لإثبات أن نوعا معينا من النظام الغذائي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع .express دخل ما يقرب من 50% من المشاركين في مرحلة التعافي من مرض السكري بعد المشاركة في "برنامج إدارة الوزن منخفض السعرات الحرارية والقائم على النظام الغذائي". وبتمويل من جمعية السكري الخيرية بالمملكة المتحدة، أظهرت النتائج أن 70% من أولئك الذين دخلوا مرحلة التعافي ما زالوا يتمتعون بمستويات صحية من السكر في الدم بحلول نهاية العام الثاني من التجربة.وأشار مركز السكري في المملكة المتحدة إلى أن "ثلثي (64%) من فقدوا أكثر من 10 كيلوغرامات كانوا في حالة هدوء بعد عامين.وأظهرت نتائج السنة الثانية أيضًا أن الأشخاص ذكروا هذه النقاط الثلاث:- نوعية حياة أفضل.- تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.- انخفاض الحاجة إلى أدوية السكري.وعلقت الدكتورة إليزابيث روبرتسون ، مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، على النتائج، بقولها: "هذه النتائج تتحدى التصور القائل بأن داء السكري من النوع 2 يحتاج إلى أن يستمر مدى الحياة لكل شخص يتم تشخيصه به".تفاصيل الدراسةتم إجراء الدراسة بقيادة الأستاذين روي تايلور ومايك لين، وتم إخضاع 306 مشاركين في التجربة، تتراوح أعمارهم بين 25 و 65 عاما، وتم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 في غضون ست سنوات من بدء الدراسة.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف جميع المشاركين على أنهم "يعانون من زيادة الوزن" قبل بدء الدراسة.وليس هناك دليل على أن كل شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 يعاني من زيادة الوزن، ولكن زيادة الوزن والسمنة هما أهم عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.وحصل نصف المشاركين على أفضل رعاية متاحة لمرض السكري من النوع 2، بينما تم تسجيل النصف الآخر في برنامج إدارة الوزن منخفض السعرات الحرارية.تم تقييد الأشخاص في مجموعة النظام الغذائي بـ 850 سعرا حراريا يوميا، تتكون من أربعة حساءات أو مخفوقات - مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية.وأفاد بعض المشاركين أنهم وجدوا النظام الغذائي "صعبا للغاية".ثم تم تشجيعهم على إعادة إدخال الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي والحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.لكن نائب رئيس قسم رعاية مرضى السكري في المملكة المتحدة، دوغلاس توينفور، أكد أنه حال كنت مريض سكري وتفكر في تجربة نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فمن المهم حقا أن تتحدث إلى طبيبك وأن تتم إحالتك إلى اختصاصي تغذية.كذلك وبحسب الدراسة ثبت أيضا أن حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تخفيف مرض السكري.المصدر: سبوتنيك

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