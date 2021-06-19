وزير الزراعة يرد على ’جهات مشبوهة’ قالت إنه اجتمع مع مسؤول إسرائيلي عبر الفيديو

2021/06/19 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

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وزير الزراعة ينفي مشاركته اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أي مسؤول من الكيان الصهيوني

نفى وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، اليوم السبت، مشاركته بإجتماعٍ عبر تقنية “الفيديو كونفراس“ مع أي مسؤولٍ من الكيان الصهيوني، معبرا عن استغرابه من قيام جهاتٍ “مشبوهة“ بعرض هكذا اشاعات بهدف الابتزاز الذي اكد سيادته انه لم ولن يخضع له ابدا.

واكد الخفاجي، انه يجري زيارة عملٍ رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، منذ عدة ايام، نافيا تلقيه أي دعوةٍ من الأمم المتحدة لحضور هكذا اجتماع، مبينا انه سيقوم بمقاضاة كل من روج لهذه الاشاعة عبر القانون.

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