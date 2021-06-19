أفغانستان: طالبان “تتمدد” والرئيس يجري تعديلات في حقائب أمنية

2021/06/19 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استبدل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، وزير الدفاع محمد أسد الله وعين وزيرا جديدا للداخلية، فيما تواصل حركة “طالبان” حملتها للسيطرة على أراض جديدة في معارك ضارية مع القوات الحكومية.[…]

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