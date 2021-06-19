2021/06/19 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفى وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم السبت، اتصاله بأي مسؤول إسرائيلي.وقال بيان لوزارة الزراعة تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن الوزير ينفي “مشاركته بإجتماعٍ عبر تقنية الفيديو كونفراس مع أي مسؤولٍ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة اتصال وزير الزراعة بمسؤول إسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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